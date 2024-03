Andrei Cristea antrenează de la începutul acestui an la SC Popești-Leordeni, formație din Liga 3. Echipa fostului atacant ocupă poziția secundă în seria a patra după 18 etape, cu 37 de puncte, la patru lungimi în spatele liderului CS Dinamo.

După ce a fost jucător la FCSB și Dinamo, Andrei Cristea visează să antreneze ambele formații bucureștene

Cristea a avut ca fotbalist performanțe remarcabile atât la FCSB (2004-2006), cât și la Dinamo (2008-2013), iar acum anunță că visează să să antreneze la ambele formații bucureștene, cât și la alte echipe la care a jucat.

"Îmi doresc foarte mult să antrenez în Liga 1, să câștig un campionat, să antrenez în cupele europene și vreau să depășesc ca antrenor ceea ce am făcut ca jucător. Îmi doresc să antrenez la echipele unde am jucat.

Ar fi o satisfacție mare dacă aș antrena la Dinamo, unde am fost golgheterul campionatului și am jucat în cupele europene, dau un exemplu. La Poli Iași am dat aproape 70 de goluri. Mi-aș dori să antrenez peste tot pe unde am fost și mi-aș dori și ca antrenor să reușesc", a spus Andrei Cristea, pentru PRO TV și Sport.ro.

Andrei Cristea, golgheter al României cu Dinamo în sezonul 2009/2010 (16 goluri), este autorul dublei memorabile contra Valenciei din perioada în care juca la FCSB. După 0-2 pe Mestalla, bucureștenii câștigau în Ghencea și se calificau în optimile Cupei UEFA în urma loviturilor de departajare.

Andrei Cristea speră la promovarea în Liga 2

Antrenor-jucător la Poli Iași pentru o scurtă perioadă, Andrei Cristea a mai lucrat la ACS Înainte Modelu în 2023, unde a stat pe bancă doar la o partidă oficială. Băcăuanul o pregătește acum pe SC Popești-Leordeni și speră la promovarea în Liga 2, chiar dacă nu are un obiectiv în acest sens.

"Este o experiență plăcută, o experiență foarte utilă în care lucrurile deja merg foarte bine. Avem două luni și jumătate de când suntem împreună, am avut un cantonament reușit. Acest început de campionat, cu trei victorii consecutive, e un răspuns pentru ceea ce am lucrat.

Lucrurile sunt în regulă aici. E un club foarte bine organizat, e o infrastructură decentă spre bună pentru Liga 3. Mă bucur că sunt oameni în conducere care înțeleg fenomenul și jucătorii de mare caracter. Victoriile obținute împotriva lui CS Dinamo, primul loc, sau Blejoi, care era pe 2, reprezintă foarte mult pentru noi și ne motivează.

Obiectivul nostru anul ăsta e de a termina cât mai sus și de a forma jucători tineri. Am luat echipa de pe locul 3, în ianuarie. Acum suntem pe 2. Ne dorim să formăm tineri, iar jucătorii tineri să formeze un grup cu cei cu experiență și să avem rezultate astfel încât lumea să vină în număr mare la stadion", a mai spus Cristea.