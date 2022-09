Andrei Cristea știe care este adevărata Dinamo: „Lucrurile sunt simple!”

Dinamo se află într-o situație dramatică. Trei echipe își însușesc istoria și palmaresul legendarului club din Ștefan cel Mare. Iar una dintre ele, respectiv cea din Liga 4, îl are antrenor pe Andrei Cristea (38 ani).

Andrei Cristea: E o echipă curată, care o ia de la zero ca Rapid, Craiova!”

Fostul atacant al „câinilor” susține că clubul finanțat de Nicolae Badea (73 ani) deține palmaresul alb-roșilor. De asemenea, Cristea mai precizează că echipa care a retrogradat sezonul trecut are cesionată stema pe o perioadă limitată.

„A încredere în domnul Badea. Deja am început campionatul, am câștigat două meciuri, am un lot bun. Sunt convins că această echipă, dacă juca în Liga 3, se bătea la promovare. Nu știu exact, se vrea promovare clar. E o echipă curată, care o ia de la zero ca Rapid, Craiova. Mai sunt și alte discuții.

Lucrurile sunt simple. Echipa din Liga 2 are mari probleme financiare, e echipa CS din Liga 3 și este echipa FC Dinamo, care are stema, palmaresul și tot. Din ce știu eu, echipa din Liga 2 are cesionată pe o perioadă (n.r. dreptul de folosință stemă). În schimb proprietarul acestor branduri e FC Dinamo”, a declarat Andrei Cristea pentru DigiSport.