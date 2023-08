Agentul Cooper. Ce a punctat "killer-ul" de la Arad după UTA - FCSB 2-1

UTA Arad a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FCSB, căreia i-a administrat prima înfrângere din acest sezon.

Liderul a început foarte bine jocul şi a deschis scorul în min. 4, prin Florinel Coman (4), din pasa lui Darius Olaru. UTA a reuşit egalarea în urma unei faze controversate, prin slovacul Andrej Fabry (18), dintr-un penalty acordat de arbitrul George Cătălin Găman pentru un presupus henţ la Alexandru Pantea la şutul lui Albert Stahl, în urma verificării imaginilor video. FCSB a rămas în zece oameni după de Pantea a primit al doilea cartonaş galben în finalul primei reprize (45+4), tot pentru henţ, însă unul evident de data aceasta. Cooper e pe val UTA a marcat golul victoriei prin italo-ghanezul Godberg Barry Cooper (61), cu un şut plasat de la 14 metri. Cooper a vorbit la final despre meciul cu FCSB și a descris golul marcat.

"A fost un gol frumos, dar mă bucur foarte mult pentru cele trei puncte, ele sunt cele mai importante. De data aceasta, am simțit că trebuie să fiu mai în spate și am reușit să marchez. Am avut o reacție bună, pentru că am luat gol în primele minute, am schimbat jocul, am fost foarte motivați. Sunt foarte fericit, e o victorie foarte frumoasă pentru noi.







Cu acești fani este cu totul altceva, ne oferă foarte multă energie, noi trebuie să muncim pentru ei, pentru că ne susțin în permanență. Sunt foarte fericit, am luat trei puncte cu FCSB, până acum câștigaseră toate meciurile, asta e prima lor înfrângere. Acum suntem concentrați pe următorul meci, cel din Cupa României, iar apoi jucăm din nou în campionat”, a declarat Cooper.

VIDEO Mircea Rednic, după UTA - FCSB