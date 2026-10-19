VIDEO A simțit pe pielea lui impactul la 15 km/h și a rămas șocat! Ce a pățit dinamovistul de care și colegii fug în trafic

A simțit pe pielea lui impactul la 15 km/h și a rămas șocat! Ce a pățit dinamovistul de care și colegii fug în trafic Fotbal intern
SPORT.RO
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Mamoudou Karamoko (27 de ani) a văzut cum se simte un accident rutier la doar 15 km/h și a rămas șocat de forța impactului, în cadrul unui curs de conducere defensivă la care a participat Dinamo.

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Mamoudou KaramokoDinamoAcademia Titi Aur
Din articol

Luni după-amiază, lotul pregătit de Nuno Campos (51 de ani), alături de președintele Andrei Nicolescu (50 de ani), a mers la Academia Titi Aur pentru o sesiune teoretică și practică dedicată siguranței rutiere. Fotbaliștii liderului din Superliga au urcat la volan pe circuit, au experimentat mersul pe două roți și au testat simulatoarele de tamponare.

Pentru atacantul Mamoudou Karamoko, testarea simulatorului de impact la viteza de 15 km/h a însemnat o experiență care l-a marcat vizibil.

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Cătălin Cîrjan: „L-am mai văzut prin trafic și m-am ferit”

Căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani) l-a dat de gol pe Karamoko, susținând că acesta este cel mai puțin prudent șofer din vestiarul dinamovist. Mijlocașul, care a obținut permisul auto recent după nașterea fetiței sale, a povestit, mai în glumă, mai în serios, că evită să se intersecteze pe șosea cu colegul său din ofensivă.

„Nu am mai fost niciodată până acum la așa ceva. De-abia mi-am luat și eu permisul, cu mașinile sunt cam nou în domeniul ăsta. Am luat mai mult carnetul de nevoie. A venit fetița, mai trebuie să merg cu ea pe la doctori. Îmi place să conduc, dar mai mult merg de nevoie. La antrenament și înapoi acasă. Trebuie să conducem preventiv, nu să facem curse în trafic.

Karamoko, l-am mai văzut prin trafic și m-am ferit de el. Am văzut niște evenimente mai puțin plăcute cu el și nu vreau să mai văd. Sper să fie atent azi și să învețe de aici”, a spus Cătălin Cîrjan.

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