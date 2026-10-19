În această perioadă, conducerea clubului lucrează la un nou contract pentru unul dintre titularii incontestabili ai echipei. Alberto Soro (27 de ani) a intrat în ultimul an de contract, dar evoluțiile sale cât mai bune i-au determinat pe cei de la Dinamo să-i ofere un nou contract.

Spaniolul a fost o piesă importantă în ultimul sezon, sub comanda lui Zeljko Kopic, când a avut evoluții tot mai bune. După împrumutul în Portugalia, Soro a fost printre cei mai buni jucători ai lui Dinamo, chiar dacă a fost folosit ca mijlocaș, ca extremă dreaptă și, uneori, ca vârf de atac.

Dinamo lucrează la prelungirea contractului pentru Alberto Soro

Doar că negocierile dintre Dinamo și jucător s-au blocat, chiar dacă cele două părți au bătut palma în privința contractului. Andrei Nicolescu, președintele ”roș-albilor”, a spus că există probleme cu privire la clauza de reziliere a jucătorului.

„Cum era aia, 'Hard, die hard? Cum era?' Negociem acea clauză de «sell» și e complicat deocamdată. Am stagnat la valoarea clauzei. Noi ne-am înțeles pe contract, dar clauza de reziliere trebuie stabilită.

Tocmai asta e problema, că vrem s-o ducem spre un milion de euro și agentul consideră că trebuie să fie mult mai mică. Aici este o discuție și sper să o rezolvăm”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

Spaniolul se numără printre titularii echipei Dinamo, iar evoluțiile sale i-au adus și o creștere a cotei de piață. În prezent, specialiștii îl evaluează la un milion de euro.

Soro aparține de Dinamo din 2024 și a venit în România cu un CV impresionant. În 2019, Real Madrid a plătit 2,5 milioane de euro pentru transferul său de la Real Zaragoza, iar apoi a mai trecut pe la Granada, Vizela și Chaves.

Dinamo, lider în Superliga României

După 12 etape, trei echipe par să-și fi anunțat deja candidatura pentru titlu. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova merg ”braț la braț”. Au câte cinci victorii consecutive și s-au distanțat deja de restul formațiilor din campionatul nostru.

”Câinii” au 29 de puncte, iar Rapid este la două puncte în spate, înainte de derby-ul din următoarea etapă cu FCSB. Universitatea Craiova completează podiumul, pe locul trei, cu 26 de puncte.