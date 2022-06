În acest sezon, Natiia Pantsulaia (30 de ani) a evoluat la Heniu Prundu Bârgăului, vicecampioana din Liga 1 feminin și finalista Cupei României. Înainte să ajungă la clubul din județul Bistrița-Năsăud, internaționala ucraineană a mai evoluat pentru Rodyna-Litsey Kostopil, Ukrayinka Ternopil, Zhytlobud-1 Kharkiv, Lehenda-ShVSM Chernihiv, Guneykent Spor, Atletico Madrid și WFC Zhytlobud-2 Kharkiv.

Împreună cu Pantsulaia, la echipa antrenată de Călin Svoboda au mai ajuns alte trei jucătoare din țara vecină cu experiență la nivel de echipe naționale sau în Champions League, Veronika Andrukhiv, Olha Zezukina și Iryna Sanina. De asemenea, la rivala "U" Olimpia Cluj au ajuns două fotbaliste de la Șahtior Donețk, moldoveanca Veronica Cojuhari și ucraineanca Olexandra Krevska, sportive care odată cu începerea conflictului militar din Ucraina au fost obligate să părăsească țara și să găsească noi soluții de supraviețuire și de continuare a practicării sportului..

"Înainte să ajung aici, nu știam foarte multe lucruri despre România. Nu am jucat în această țară și nu o vizitasem înainte de război. Dar îmi place foarte mult echipa mea, iubesc oamenii din staff. Am realizat că cele două țări au foarte multe lucruri în comun. Am întâlnit oameni de treabă în România și le-am transmis prietenilor mei să viziteze România, pentru că este o țară frumoasă și sigură. Am transmis mai departe că România e o țară foarte bună în care să locuiești și în care să joci fotbal.

Mă găsesc într-o situație destul de dificilă, din cauza războiului din Ucraina. E o situație în care nu credeam că mă voi găsi, dar coechipierele de la Heniu, antrenorii, oamenii din club și fanii m-au făcut să mai uit, în multe momente, de ce se întâmplă acasă și să am perioade de fericire. Vreau să le mulțumesc pentru modul în care ne-au primit.

Din punct de vedere sportiv, a fost ok pentru că am putut să mă mențin într-o formă bună, am putut să joc într-o competiție de nivel ridicat și am putut să testez cum este fotbalul feminin din România. În afară de Ucraina, eu am mai jucat în Turcia, la Gaziantep, și în Spania, la Atletico Madrid. Pot să spun că antrenorii de la Heniu sunt profesioniști și fetele sunt bune fotbaliste.

Dar nu mi-a plăcut că am ieșit pe locul secund în campionat și că am pierdut finala Cupei României. Mentalitatea mea este să înving și nu îmi place să fiu vicecampioană sau finalistă, pentru că ești prima echipă pierzătoare într-o competiție. Dacă nu pot câștiga un trofeu, prefer să ies pe locul al treilea, pentru că mă consum mult, dacă rămân doar cu poziția a doua. Dar e un colectiv foarte bun la Heniu, cred că, după experiența de anul acesta, în sezonul viitor vom pune probleme mult mai mari celor de la Olimpia.

Nu știu încă dacă voi juca și sezonul viitor în România. Momentan, ne-am concentrat la ultimele meciuri din play-off-ul campionatului și la finala Cupei. Cred că urmează să discut cu oficialii clubului despre strategia din sezonul viitor și despre o eventuală prelungire a contractului.

Să vedem și ce se va întâmpla în Ucraina, dacă se va termina războiul sau va continua, pentru că noi am venit după ce fotbaliștii de acolo au fost lăsați să semneze temporar cu echipe străine. Dacă se prelungește directiva UEFA, sunt șanse mari să joc tot aici, dacă voi fi dorită. În afară de fotbal, îmi place să fac fotografii și să filmez. Este unul dintre hobby-urile mele, sunt un fel de videograf neoficial al echipei. Am făcut multe fotografii de când am venit în România, pentru că aveți multe zone frumoase", a declarat Natiia pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea