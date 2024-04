Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a adus la lumină o tentativă de a-l aduce pe Dan Petrescu să antreneze echipa în urmă cu aproximativ 20 de ani, în 2005.

Pe atunci, echipa tocmai câștigase un titlu de campioană, fiind în căutarea unui nou antrenor după despărțirea de Walter Zenga. Inițial, Gică Hagi a fost pe lista de dorințe a clubului, dar acesta a refuzat oferta, urmat de Dan Petrescu.

Dan Petrescu la FCSB? MM Stoica a dezvăluit tot!

Stoica a povestit că el și Gigi Becali s-au dus personal acasă la Dan Petrescu pentru a discuta preluarea postului de antrenor și au stat până dimineața pentru a negocia.

Cu toate acestea, Petrescu a refuzat oferta și, mai târziu, echipa a ales să-l aducă pe Oleg Protasov, care a rezistat doar jumătate de an pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Interesant este că Stoica l-a întrebat pe Petrescu dacă ar fi acceptat să vină la echipă dacă ar fi terminat pe locul doi în campionat, iar răspunsul acestuia a fost afirmativ.

„Eu cu Dan Petrescu am avut o discuţie în 2005. Am fost cu Gigi la el acasă şi am stat până dimineaţa să discutăm. Nu înţelegeam de ce ezită şi nu voia să vină.

La un moment dat l-am întrebat un singur lucru. «Dacă terminam pe locul 2 şi nu am fi câştigat campionat, atunci veneai la noi?» «Pe jos!» (n.r. a răspuns Dan Petrescu).

Plecase Zenga atunci, iar Petrescu a fost opţiunea noastră înainte să vină Protasov. Hagi fusese prima opţiune, dar l-a refuzat pe Gigi şi apoi a fost varianta Petrescu.

Ne-am dus la el acasă şi am stat până dimineaţa. Aşa s-a terminat noaptea aia lungă. El atunci s-a gândit că mai sus de locul 1 nu poate termina”, a declarat MM Stoica, conform Orange Sport.

