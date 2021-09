Surpriză! În ce campionat ar putea ajunge Pjanic, după ce transferurile la Juventus și Tottenham au picat

Miralem Pjanic (31 de ani) se numără printre jucătorii de care Barcelona și-a dorit să scape în această perioadă de transferuri.

Presa internațională a scris că bosniacul a fost pe lista unor echipe precum Juventus sau Tottenham, dar mutările nu s-au realizat, astfel că acesta poate ajunge acum în Turcia.

Beșiktaș este echipa care-l dorește pe mijlocașul care era cotat, în urmă cu trei ani, la 70 de milioane de euro. Bosniacul ar putea ajunge la campioana Turciei sub formă de împrumut, iar cele două părți sunt aproape să ajungă la un acord, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Pjanic a fost transferat de Barcelona în urmă cu un an, de la Juventus. Atunci, catalanii l-au trimis la Torino pe Arthur, ”la schimb” pentru mijlocașul care a mai trecut și pe la AS Roma sau Lyon.

