„Sunt gata să intru pe teren!” Mesajul lui Zlatan Ibrahimovic pentru fanii lui AC Milan, după discuțiile cu Stefano Pioli

După ce a asistat la sesiunea de antrenament a echipei, unde a fost surprins discutând cu antrenorul Stefano Pioli, Ibrahimovic a glumit cu urmăritorii săi pe Instagram, susținând că este pregătit să revină în echipă pentru meciul cu Newcastle.

„Am venit aici la Milanello și i-am spus imediat antrenorului că sunt pregătit să joc, dar numele meu nu era pe listă. Cu toate acestea, mă simt bine și sunt în formă. Lăsând glumele la o parte, vă rog să continuați să susțineți Milan, totul va fi în regulă, ne vedem pe <<San Siro>>”, a spus Zlatan Ibrahimovic, potrivit goal.com.

bllk ch130 spoilers

110% sure that Shidou’s goal was inspired by Zlatan Ibrahimovic’s goal during the sweden v england match back in 2012

and see how Joe Hart did a header on the ball like what Gagamaru did but then the ball ended up with Shidou and Ibra doing a bicycle kick pic.twitter.com/hYMQElfIPJ