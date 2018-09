Zlatan, IRONIZAT de Beckham: "500 de goluri! Inseamna ca esti foarte batran" :) Replica lui Ibra a venit imediat: raspunsul lui Zlatan

Cristiano Ronaldo si Messi sunt jucatorii inca in activitate care se mai pot lauda cu asemenea cifre. Dupa meci, Zlatan a fost felicitat de David Beckham intr-o maniera "a la Ibra": "500 de goluri! Asta te face foarte, foarte batran!", a fost mesajul lui Beckham.

Replica lui Zlatan nu a intarziat sa apara: "Multumesc foarte mult, prietene! Sunt de acord cu tine, sunt batran! Voi lucra la capitolul timiditate, in mod sigur trebuie sa aduc imbunatatiri aici".

My friend! Thank you very much.

I agree with you, i'm old.

Will work on my shy side, I definitely need to improve on that. https://t.co/m8KHqQJBAW