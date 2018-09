"THIS IS ZLATAN!" Ibrahimovic a marcat golul 500 din cariera in cel mai ZLATAN mod posibil :) Executia care sfideaza logica si aroganta de dupa meci

Zlatan Ibrahimovic li s-a alaturat lui Leo Messi si Cristiano Ronaldo pe lista jucatorilor activi cu cel putin 500 de goluri marcate.

Asteptarea a luat sfarsit! Dupa ce marcase golul 499 in urma cu cateva saptamani, Zlatan Ibrahimovic a reusit sa isi treaca in cont si golul 500 al carierei in partida cu Toronto, campioana en-titre din MLS. Iar reusita a fost una tipica pentru Zlatan!

Ibrahimovic a inscris inainte de pauza, la 3-0 pentru Toronto, cu o executie spectaculoasa care arata agilitatea incredibila a atacantului ajuns la 36 de ani. Din pacate pentru el, Toronto a castigat partida intr-un mod spectaculos, 5-3!

Zlatan a ajuns la 17 goluri in acest sezon si a oferit dupa partida o declaratie marca inregistrata: "Sunt fericit pentru Toronto pentru ca vor fi amintiti ca victima cu numarul 500! Din punct de vedere personal, e fantastic. Probabil aveam mai multe goluri eu singur decat au toti ceilalti de pe teren meciuri impreuna. Desigur, e ceva urias. Nu stiu cati jucatori au reusit 500 de goluri in cariera, dar eu sunt unul dintre ei si ar fi fost si mai frumos daca am fi castigat meciul insa am reusit acest gol asa ca nu ma voi ascunde" a spus Zlatan.

Zlatan este golgheterul all-time al nationalei Suediei cu 62 de goluri - si-a inceput cariera la Malmo si apoi a trecut pe la Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain si Man United.