„La dracu', mi-ai rupt degetul!” Haaland l-a accidentat pe van Dijk și a dezvăluit reacția fundașului 

Super-atacantul Norvegiei, Erling Haaland a deschis scorul încă din minutul 20, însă Klaassen a egalat în minutul 37, stabilind astfel și rezultatul final. Cele două echipe nu au mai reușit să înscrie, însă duelul a fost unul extrem de intens și tensionat.

Virgil van Dijk, revenit după accidentarea care l-a ținut departe de teren aproape un an, a fost cel desemnat să îl scoată din joc pe Erling Haaland, însă atacantul lui Dortmund nu a fost cel mai facil adversar. Fundașul lui Liverpool a suferit o accidentare la deget după un duel cu Haaland.

Neerlandezul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar medicii se temeau că are degetul dislocat. Van Dijk a reușit să joace după ce doctorii i-au bandajat degetele, iar ulterior s-a confirmat faptul că acesta nu are vreun os rupt.

La finalul meciului, Haaland a oferit un interviu pentru TV2, din Norvegia, iar acolo a dezvăluit ce i-a spus van Dijk după duelul în urmă căruia credea că și-a rupt degetul.

„I-am trosnit degetul de el. Nu știu cum s-a întâmplat. Mi-a spus: 'La dracu, mi-ai rupt degetul!'

E bun, ca să spun așa. Nu am idee cum i-am trosnit degetul”, a declarat Haaland pentru sursa citată.

Fundașul lui Liverpool a fost protagonistul unui moment cu adevărat amuzant la interviul de la finalul meciului. În timp ce se afla în direct și comenta partida cu Novergia, un fan a ajuns până la el, cerându-i să facă o poză.

Van Dijk l-a împins pe acesta, deranjat de gestul suporterului și a continuat interviul.

