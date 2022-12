Iar Al-Nassr, după multe speculații, a pus mâna în cele din urmă pe superstarul portughez și l-a ademenit cu un salariu colosal, de aproape 200 milioane de euro pe an!

Arabii au scris și un mesaj în postarea de pe rețelele social media în care au făcut public transferul istoric al clubului de pe locul doi din primul eșalon al Arabiei Saudite.

„Istoria, în devenire! Ăsta este un transfer care nu va inspira doar clubul nostru să obțină un succes și mai mare, dar și pentru liga noastră, națiunae noastră și pentru viitoarele generații, fete și băieți să ajungă la cea mai bună versiune a lor. Bun venit, Cristiano, în noua ta casă, Al Nassr!”, a fost reacția celor de la club pe Twitter.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC