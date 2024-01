„Gata!” Reacția fermă a lui Pep Guardiola după ce fanii au cerut demiterea lui Xavi de pe banca Barcelonei

Prezent la gala premiilor 'The Best' desfășurată la Londra, la doar câteva ore de la acest eșec usturător, Pep Guardiola i-a îndemnat pe fanii catalani la calm și a subliniat că Xavi are nevoie de toată susținerea în acest moment delicat al sezonului.

„Îmi exprim susținerea necondiționată pentru Xavi și pentru jucători. Fotbaliștii trebuie să facă un pas înainte, deoarece au demonstrat că au nivel și calitate, iar acest sezon este lung. Există o tendință de a renunța prea ușor. Acest domeniu este complicat, dificil. S-a pierdut o finală, felicităm adversarul și învățăm din asta”, a spus Guardiola, potrivit Marca.

Guardiola le cere fanilor să aibă răbdare cu Xavi

Antrenorul catalan a subliniat că, deși performanța slabă a echipei în finală a stârnit multă revoltă, suporterii trebuie să aibă răbdare în acest moment. Evaluările se vor face la finalul sezonului.

„O echipă a marcat foarte repede, s-a apărat bine și a fost mai bună. Gata. Sfatul meu este să păstrăm calmul, este o finală, s-a pierdut... acum urmează alt meci și trebuie să mergem mai departe. Trebuie să sprijinim oamenii și, la final de an, vor decide ce va fi”, a adăugat el.

Pep Guardiola a primit premiul pentru cel mai bun antrenor în cadrul galei FIFA 'The Best' pentru performanțele reușite în 2023 cu Manchester City.