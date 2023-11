Deși ar fi trebuit să se dispute într-o locație neutră, finala Copa Libertadores se joacă pe Maracana, în Rio de Janeiro. Deși brazilienii sunt la ei acasă, așa cum era de așteptat, un număr extrem de mare de fani de-ai Bocăi s-au deplasat pentru a susține echipa în finală.

Deși au existat și multe conflicte, după ce ultrașii lui Fluminense i-au atacat pe fanii Bocăi aflați pe plaja din Copacabana, fanii argentinieni s-au remarcat cu o atmosferă senzațională, așa cum s-a întâmplat și pe desfășurarea Campionatului Mondial din Qatar.

Un băiat a devenit viral pe rețelele sociale, după ce a recunoscut, în momentul în care i se lua interviu, că tatăl lui și-a vândut motocicleta, iar el PlayStation-ul pentru a putea călători în Brazilia. Cu toate astea, cei doi nu și-au putut cumpăra și bilete la meci, însă au mers doar pentru a fi alături de echipă.

„Am vândut motocicleta tatei, mi-am vândut PlayStation-ul pentru a veni aici și nici măcar nu avem bilete, dar uitați-vă în jur! Uitați-vă la ce înseamnă asta! Asta este Boca!”, a spus băiatul.

Boca Juniors fans, a father and son sold their motorbike and PlayStation to travel to Rio de Janeiro without even having a ticket of the final.pic.twitter.com/eVYTYi7dvb