Karius PLEACA de la Liverpool! Klopp si-a dat deja acordul. Cu cine semneaza

Loris Karius o paraseste pe Liverpool!

Portarul german va fi imprumutat pentru doi ani la Besiktas. Jurgen Klopp, omul care i-a dat toata increderea lui si l-a titularizat in cele mai importante partide ale sezonului trecut, si-a dat acordul pentru cedarea temporara a lui Karius. In cazul in care va confirma la Istanbul, Loris poate ramane definitiv la Besiktas. In contractul de imprumut exista si o clauza de transfer.

Karius e in lotul lui Liverpool pentru meciul cu Crystal Palace, din aceasta seara. In cazul in care va fi de acord cu termenii propusi de Besiktas, Karius va pleca maine spre Istanbul, anunta Liverpool Echo.

Plecarea lui Karius inseamna ca belgianul Mignolet va ramane in lot ca backup pentru Alisson.

Loris Karius s-a aflat sub o presiune uriasa in ultimele luni, dupa gafele incredibile facute in finala Champions League. Cele doua erori grave ale lui Karius contra lui Real Madrid au costat-o pe Liverpool trofeul la Kiev.