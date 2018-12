VIDEO | Doar in FIFA mai patesti asa ceva! Ratare incredibila in FA Cup! Mingea nu a vrut sa intre in poarta!

Primul tur din FA Cup a oferit ratarea saptamanii.

Dulwich Hamlet si Wingate & Finchley sunt doua nume care nu spun nimic in lumea fotbalului, dar care au oferit momentul saptamanii. In aceeasi faza, jucatorii de la de la Hamlet au reusit sa respinga incredibil mingea din fata portii de 6 ori la rand. Efortul eroic a fost in zadar, Wingate castigand partida cu 2-0.