Revolutie in fotbalul romanesc! Minimum 2 jucatori U20 pe teren, garantie financiara si ZERO datorii! Modificarile FRF

Doi jucatori U20 titulari, garantie financiara si lipsa datoriilor, printre masurile adoptate de Comitetul Executiv.

Comitetul Executiv al FRF a aprobat, in sedinta de saptamana trecuta, Regulamentul de certificare a conditiilor de participare in competitia Liga 2. Dupa ce sezonul 2018-2019 a adus pentru Liga 2 o faza pilot la nivelul conditiilor de participare, administratia FRF a propus Comitetului Executiv un regulament-cadru pe termen lung pentru aceasta competitie, care vrea sa respecte motto-ul lansat anul trecut, "Marea performanta incepe aici". Acest regulament aduce mai multe noutati fata de varianta aplicata pentru accesul in acest sezon, toate menite sa furnizeze o competitie mai solida, cu cat mai putine echipe retrase, sa promoveze cluburile cu viziune strategica a performantei pe termen lung si sa confere o siguranta financiara jucatorilor si antrenorilor.

In primul rand, s-a realizat o reforma importanta, prin modificarea Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice, care vizeaza numarul obligatoriu de jucatori tineri utilizati ca titulari in Liga 2. Astfel, din sezonul 2019-2020, se trece de la 3 jucatori sub 22 de ani (U22), la 2 jucatori sub 20 de ani (U20) pentru fiecare echipa. In al doilea rand, se introduce, tot din editia viitoare a Ligii 2, o garantie financiara in valoare de 50.000 de lei, obligatorie pentru participarea in competitie si care va fi returnata la finalul sezonului catre cluburi, in cazul in care acestea isi vor indeplini obligatiile integral. In al treilea rand, un alt punct extrem de important din acest regulament-cadru il reprezinta obligativitatea tuturor cluburilor din Liga 2 de a avea la dispozitie un teren de dimensiuni normale care sa fie folosit exclusiv pentru copii si juniori.

Totodata, pentru obtinerea certificatului de participare in Liga 2, a crescut numarul conditiilor obligatorii. Astfel, din sezonul 2020-2021, nu primeste certificat un club care:

- nu furnizeaza informatiile juridice necesare;

- nu prezinta situatiile financiare anuale;

- are datorii restante catre jucatori si staff;

- are datorii catre asigurarile sociale sau fiscale.

Din Comitetul Executiv al FRF fac parte Razvan Burleanu (presedinte / presedinte FRF), Gino Iorgulescu (prim-vicepresedinte / presedinte LPF), Octavian Goga (al 2-lea vicepresedinte / reprezentant al fotbalului amator), Valeriu Argaseala (reprezentant al cluburilor de Liga 1), Cristian Tanase (reprezentant al cluburilor de Liga 1), Marcel Ghergu (reprezentant al cluburilor de Liga 2), Marius Burca (reprezentant al cluburilor de Liga 2), Mihai Dascalescu (reprezentant al cluburilor de Liga 3), Florea Spinu (reprezentant al cluburilor de Liga 3), Catalin Cighir (reprezentant al cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori), Cristian Vornicu (reprezentant al cluburilor de fotbal in sala), Alin Cioban (reprezentatnt al cluburilor de fotbal feminin), Kyros Vassaras (presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor), Emilian Hulubei (presedintele sindicatului fotbalistilor recunoscut de FIFPro) si Mihai Stoichita (presedintele Comisiei Tehnice a FRF).

Autor: Gabriel Chirea