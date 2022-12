Unii cu sarmalele, alții cu fotbalul! Victorie pentru echipa lui Cosmin Olăroiu în prima zi de Crăciun

Al Sharjah, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dibba Al Fujairah, într-un meci din etapa a 12-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.

Ambele formaţii au avut câte un jucător eliminat: Al Baloushi de la Dibba în minutul 21 şi Pjanic de la Sharjah în minutul 22.

Golurile au fost marcate de Ebraheim (45+11') şi Camara (70').

Al Sharjah este lider în clasament, cu 26 de puncte, în timp ce Dibba este pe 13, cu 4 puncte. Trupa lui Olăroiu a ajuns la patru meciuri consecutive fără înfrângere în campionat (trei victorii și un rezultat de egalitate).

Cosmin Olăroiu, pregătit să revină oricând la FCSB

Olăroiu consideră că nu ar avea nicio problemă să se impună în vestiarul lui FCSB și se compară cu Dan Petrescu, antrenor care a instaurat o disciplină de fier la CFR Cluj.

„Vorbeam acum cu el, în Qatar şi l-am întrebat dacă s-ar întoarce el la FCSB. Şi a spus: ”Pentru mine ar fi foarte simplu. Dacă eu intru în vestiarul ăla, domin doar când intru. Nici nu trebuie să mai... Domin vestiarul din start”. Cum se întâmplă cu Dan Petrescu.

Dar dacă, prin absurd să spunem, mă pune antrenor la Real - zicea Oli - am o problemă mare. Pentru că acolo e complicat, nu mai ajunge ce cunoştinţe am eu, contează cum te poţi impune în faţa unor jucători care, în primul rând, nu te văd ca pe unul care a câştigat Champions League, care are o anumită faimă”, a povestit jurnalistul Dan Udrea despre discuția purtată cu Cosmin Olăroiu - mai multe detalii AICI.