"Te întorci la FCSB?". Cosmin Olăroiu are planul făcut: "Intru și domin vestiarul ăla!"

Campion în China, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, Olăroiu rămâne în amintirea microbiștilor români drept antrenorul cu care FCSB a reușit cea mai importantă performanță din fotbalul românesc după 1990 - calificarea în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 2005/2006.

Cosmin Olăroiu: "Ar fi fost simplu să mă întorc la FCSB. Domin vestiarul doar când intru"

Jurnalistul Dan Udrea a povestit la Orange Sport că a avut o discuție cu Cosmin Olăroiu în Qatar, la Cupa Mondială, unde, printre altele, l-a întrebat și dacă ar fi la un moment dat dispus să revină la FCSB, formație pe care a pregătit-o în două mandate și alături de care a cucerit un titlu (2006) și o Cupă a României (2011).

Olăroiu a spus că nu ar avea nicio problemă să se impună în vestiarul lui FCSB și se compară cu Dan Petrescu, antrenor care a instaurat o disciplină de fier la CFR Cluj.

"Vorbeam acum cu el, în Qatar şi l-am întrebat dacă s-ar întoarce el la FCSB. Şi a spus: ”Pentru mine ar fi foarte simplu. Dacă eu intru în vestiarul ăla, domin doar când intru. Nici nu trebuie să mai... Domin vestiarul din start”. Cum se întâmplă cu Dan Petrescu.

Dar dacă, prin absurd să spunem, mă pune antrenor la Real - zicea Oli - am o problemă mare. Pentru că acolo e complicat, nu mai ajunge ce cunoştinţe am eu, contează cum te poţi impune în faţa unor jucători care, în primul rând, nu te văd ca pe unul care a câştigat Champions League, care are o anumită faimă", a povestit jurnalistul Dan Udrea despre discuția purtată cu Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu se află pe locul al patrulea cu Sharjah FC în UAE Pro League după primele 10 etape disputate, având 20 de puncte obținute.

Fotbalul din Emiratele Arabe Unite a intrat în pauză competițională (după 10 etape) și se va relua după ce se va încheia Campionatul Mondial din Qatar.