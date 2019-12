Un STAR al Barcelonei e aproape de un transfer in Anglia! Ce echipa il doreste

Manchester City vrea sa isi betoneze defensiva cu un fundas al Barcelonei.

Pep Guardiola are probleme mari in aparare, acolo unde l-a folosit in ultimul timp pe Fernandinho in postura de fundas central. Tehnicianul catalan vrea sa rezolve problemele cu aducerea lui Samuel Umtiti.

Potrivit L'Equipe, fundasul francez in varsta de 26 de ani ar fi dispus sa ajunga in Anglia in ianuarie. Umtiti este a treia varianta pe post la Barcelona, dupa Pique si Clement Lenglet, cei doi fundasi titulari utilizati de antrenorul Ernesto Valverde.

"Cetatenii" sunt dispusi sa ofere o suma de peste 80 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Umtiti, un jucator care se pliaza bine pe stilul de posesie implementat de Guardiola.

Dupa 15 etape disputate in Premier League, Manchester City ocupa doar locul 3, cu 32 de puncte, avand deja trei infrangeri si doua egaluri.