Un fost coechipier de-al lui Ronaldo explica de ce ii amintea portughezul de Michael Jordan! "Avea o mentalitate diferita fata de alti pusti!"

Rodrigo Tello si-a amintit cum era Cristiano Ronaldo in adolescenta.

Chilianul a fost coechipierul lui Ronaldo la Sporting inca de la debutul acestuia, la varsta de 17 ani, cand a fost adus la antrenamentele echipei de Ladislau Boloni. Acum Tello a povestit pentru o publicatie din Portugalia despre cum a inceput aceasta aventura fotbalistica pentru Cristiano, cel despre care spune ca ar fi fost bun la orice sport.

"Avea o mentalitate total diferita fata de alti pusti de 17 ani. Daca jucam tenis de picior era cel mai bun, daca inotam era cel mai bun, cand eram la sala ridica cele mai multe greutati. Nimeni si nimic nu ii statea in cale. Ambitia lui este comparabila cu cea a lui Michael Jordan.

Ma bucur ca am avut onoarea sa fiu coechipier cu un asemenea sportiv. Este genul de om care poate sa faca orice si o face foarte meticulos. Antrenamentele lui sunt intotdeauna mai complicate si face totul pentru a putea deveni cel mai bun", a declarat Rodrigo Tello pentru publicatia portugheza A bola.

Reamintim ca in cei 18 ani de cariera, Cristiano Ronaldo a cucerit, printre altele, 5 trofee Champions League si un titlu european in 2016 cu echipa nationala a Portugaliei, avand in palmares 5 Baloane de Aur si 4 Ghete de Aur.

Acum, la 35 de ani, portughezul continua sa fie intr-o forma foarte buna gratie programului strict pe care il urmeaza, cu 6 mese pe zi si 5 reprize de somn de cate 90 de minute.