Ronaldo si Mourinho, LA UN PAS DE BATAIE! "Ronaldo aproape ca plangea!" Dezvaluiri INCREDIBILE din vestiarul lui Real Madrid! Ce s-a intamplat intre cei doi

Cristiano si Jose Mourinho n-au fost deloc apropiati in perioada in care lucrau impreuna la Real Madrid!

In autobiografia sa, Luka Modric povesteste un episod necunoscut care arata la ce nivel ajunsese tensiunea dintre cei doi.

Cristiano si Mourinho au fost la un pas de bataie in pauza unui meci de Cupa. Desi Real conducea cu 2-0, Mourinho a fost total nemultumit de Ronaldo si l-a facut sa simta asta!

"Aveam 2-0 intr-un meci din Cupa Spaniei, Ronaldo n-a venit inapoi dupa un aut si Mourinho s-a infuriat. S-au certat pe teren pentru cateva minute. Cand am ajuns in vestiar, la pauza, l-am vazut pe Ronaldo disperat, aproape izbucnind in lacrimi. A spus: "Dau tot ce pot si el ma critica in permanenta!" A intrat si Mourinho si a inceput sa-l critice pe Cristiano pentru lipsa de responsabilitate din timpul meciului. Amandoi erau asa de infierbantati, incat a fost nevoie de interventia jucatorilor ca sa nu se ia la bataie", povesteste Modfic in cartea sa. Pasajul a fost publicat de Corriere dello Sport.

Jose Mourinho a antrenat-o pe Real timp de 3 ani, intre 2010 si 2013. Adus pentru a castiga Champions League, asa cum facuse cu Porto si Inter, Mourinho a luat numai un titlu, o Cupa si Supercupa a Spaniei in perioada de dominatie autoritara a Barcelonei lui Guardiola.



Luka Modric explains how Jose Mourinho and Cristiano Ronaldo almost came to blows at Real Madrid. pic.twitter.com/3npXIAG7t7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2020