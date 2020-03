Un club din Premier League il vrea pe gafeurul Karius si plateste 5 milioane de euro! 

Loris Karius, portarul ale carui greseli au costat-o pe Liverpool trofeul Champions League in 2018, este imprumutat la Besiktas.

West Ham United este dispusa sa plateasca 5 milioane de euro in schimbul goalkeeperului german de 26 de ani, care mai are contract cu „cormoranii” pana in iunie 2021. Ar fi o afacere acceptabila pentru echipa lui Klopp, el fiind cumparat in 2016 pentru 6.2 milioane de euro. Karius este imprumutat de Liverpool la Besiktas, care are o clauza de cumparare de 8 milioane de euro, dar forma sa a fost la fel de slaba si la echipa din Super Lig si a comis mai multe greseli hilare, asa ca turcii nu o vor activa, desi a evoluat in 32 de meciuri in toate competitiile.

De german s-au mai interesat Sporting Lisabona si Anderlecht, dar West Ham a facut o oferta concreta, pentru ca, in acest sezon, echipa antrenata de David Moyes a trebuit sa foloseasca patru portari (Lukasz Fabianski, Darren Randolph, Roberto, Darren Randolph) din cauza formei slabe sau a accidentarilor.

Liverpool a avut si ea de suferit in acest sezon, pentru ca titularul Alisson Becker (27 ani / 62.5 mil. euro) a fost mai mult accidentat, iar rezerva Adrian Castillo (33 ani) a gresit in returul cu Atletico Madrid, a incheiat parcursul echipei in Champions League si conducerea vrea sa il vanda in aceasta vara. In lotul echipei se mai gasesc veteranul Andrew Lonergan (36 ani) si pustii Caoimhim Kelleher (21 ani) si Vitezslav Jaros (18 ani), iar banii luati pe Karius pot fi investiti intr-un alt portar de rezerva.