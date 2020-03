FIFA, dispusa sa deschida fereastra de transferuri in functie de calendarul campionatelor! Echipele ar putea transfera pana pe 31 decembrie

In urma unei intalniri a reprezentantilor FIFA cu cei ai cluburilor, ligilor si sindicatul fotbalistilor, s-au luat cateva decizii importante in ceea ce priveste viitorul campionatelor.

Una dintre cele mai importante decizii este legata de perioada de transferuri. Astfel, conform The Telegraph, in urma intalnirii, FIFA este dispusa sa dechida, in mod exceptional, fereastra de transferuri din vara, care este considerata prima fereastra a anului.

Aceasta perioada s-ar putea extinde pana la 31 decembrie 2020. FIFA alaturi de reprezentantii cluburilor au stabilit data la care se va deschide fereastra de transferuri, in locul datii de 1 iulie. Cu toate astea, noua data va fi dezvaluita doar dupa ce marile ligi ajung la un acord comun.

Principalele campionate din lume trebuie sa aleaga o data posibilia pentru incheierea anului calendaristic si, in functie de asta, FIFA va dechide o optiune de extindere a contractelor si cesiunilor care se incheie pe 30 iunie, pana la data aleasa. FIFA trebuie sa astepte decizia ligilor.

