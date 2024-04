În dimineața de dinaintea partidei, un bărbat a fost înjunghiat mortal în fața stadionului lui Tottenham, iar ucigașul nu a fost încă prins de autoritățile britanice.

În jurul orei șase, un bărbat a fost găsit inconștient pe o alee din apropierea stadionului lui Tottenham după ce a fost înjunghiat de mai multe ori. Medicii sosiți la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă au fost nevoiți să îi declare decesul, conform The Sun.

Polițiștii britanici au reușit să afle identitatea bărbatului și i-au anunțat deja familia. Deocamdată, autorul faptei nu a fost prins, iar clubul Tottenham a dat un comunicat oficial în legătură cu acest incident tragic.

”În urma unui incident în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața, facem tot posibilul pentru a ajuta la ancheta poliției, cel mai important lucru în acest moment.

În aceste condiții, meciul din această seară din Premier League, cu Nottingham Forest, va decurge conform planificării.

Totuși, partea de nord a Worcester Avenue și tot Northumberland Park Road vor fi închise.

Îi vom ține la curent pe suporteri când și cum putem și rugăm fanii să aibă răbdare și să aloce un timp mai mare acestei deplasări”, a fost comunicatul celor de la Tottenham.

Following an incident in which an individual has lost their life, we are doing everything to accommodate the ongoing Police investigation, which is of the utmost importance.

This afternoon's Premier League fixture against Nottingham Forest will go-ahead as scheduled,…