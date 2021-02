ULUITOR! DRAMA cu repetitie in Cupa Olandei! Feyenoord a pierdut calificarea dupa ce conducea cu 3-1 in minutul 80 in urma unui final DE INFARCT

Feyenoord a jucat in deplasare cu Heerenveen in sferturile de finala ale Cupei Olandei.

Gazdele au condus cu 1-0 la pauza dupa golul marcat de Kaib in minutul 15, insa ce s-a intamplat in repriza secunda nu putea fi anticipat de nimeni.

Feyenoord a intors spectaculos partida prin golurile lui Linssen, Berghuis si Geertruida si parea ca nu va avea nicio problema in a-si asigura calificarea in semifinale.

Doar ca finalul meciului a avut o intorsatura absolut neasteptata. Mai intai, Berghuis a fost eliminat in minutul 66, iar ultimele 10 minute ale meciului au fost o adevarata nebunie.

Nygren in minutul 81, Marsman in minutul 86 cu un autogol si de Jong in minutul 88 au intors formidabil partida si au calificat pe Heerenveen in semifinalele Cupei Olandei unde va juca impotriva lui Ajax.