Aproape de un titlu istoric in Grecia, Razvan Lucescu a intrat pe lista unui club urias! Ii poate calca pe urme tatalui sau

Razvan Lucescu a impresionat in ultimele doua sezoane in Grecia.

Lucescu jr. a fost aproape de castigarea titlui sezonul trecut in Grecia, iar acum are o sansa istorica. PAOK este pe primul loc in clasament, a castigat derby-ul esential cu Olympiacos, scor 3-1, si lider cu noua puncte avans.

Razvan Lucescu a atras atentia, iar turcii scriu ca tanarul antrenor roman ar putea ajunge la Besiktas. Potrivit superhaber.tv, Razvan Lucescu este dorit de Besiktas dupa ce antrenorul Senol Gunes a acceptat postul de selectioner al Turciei.

Presa turca noteaza ca Senol Gunes, care ii ia locul lui Mircea Lucescu pe banca nationalei Turciei, ar putea antrena in paralel si nationala si echipa de club, insa scenariul nu pare a fi pe placul sefilor din Federatie. Astfel, daca Gunes se va dedica in totalitate muncii de la echipa nationala, atunci Besiktas va fi nevoita sa isi caute antrenor. Razvan Lucescu este primul nume de pe lista turcilor.



Nu este pentru prima data cand turcii prezinta o asemenea varianta

Razvan Lucescu la Besiktas nu este o varianta noua. Presa turca a mai prezentat un asemenea scenariu si in 2011.

Dupa demisia lui Bernd Schuster, turcii scriau ca Besiktas il vrea pe Mircea Lucescu. Cum "Il Luce" a refuzat atunci propunerea pentru a continua la Sahtior, sefii lui Besiktas au incercat o alta abordare.

I-au propus lui Lucescu senior postul de director tehnic, urmand ca Razvan sa fie antrenorul echipei. In cele din urma, planul turcilor nu s-a concretizat.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Besiktas in perioada 2002- 2004. A castigat un singur trofeu, titlul de campion, in chiar primul sau sezon pe banca "alb-negrilor".

In acest moment, Besiktas este pe locul 3 in clasament, la noua puncte de liderul Istanbul BB.