Tarile care opresc campionatul prematur vor putea fi EXCLUSE din cupele europene! Avertismenul de ULTIMA ORA al UEFA

Fotbalul este in continuare suspendat la nivel european si nu se stie cand se vor putea relua competitiile.

Competitiile fotbalistice din Europa sunt in continuare sub semnul intrebarii si nu se stie cand se va putea relua activitatea sportiva. Mai multe tari, printre care si Belgia, se gandesc sa puna punct sezonului in stadiul de fata. Belgienii au anuntat ca vor organiza o sedinta pe 15 aprilie in care va fi propus ca titlul sa mearga la Club Brugge, actualul lider din campionatul Belgiei.

Reactia UEFA a venit imediat, iar oficialii nu sunt de acord cu acest lucru. Tarile care vor lua astfel de decizii in acest moment risca sa fie excluse din cupele europene in sezonul viitor:

"Stoparea definitiva a competitiilor ar trebui sa fie chiar ultima varianta la care se poate recurge, doar dupa eventuala confirmare ca nicio alternativa de calendar nu ar permite finalizarea sezonului.

Finalizarea prematura va aduce indoieli cu privire la indeplinirea conditiilor legate de participarea tarii respective in cupele europene, cata vreme aceasta este determinata de rezultatul sportiv obtinut la incheierea unui sezon complet de competitie interna", au spus cei de la UEFA, potrivit FRF.

"In completare, UEFA intareste pozitia specificand ca isi rezerva dreptul de a evalua dreptul cluburilor de participare in competitiile europene in acord cu regulamentele in materie", anunta FRF.