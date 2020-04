Decizie CRITICA a UEFA! Finalele Champions League si Europa Leauge ar putea sa se desfasoare intr-un mod inedit

Oficialii UEFA sunt in continuare in cautarea celor mai bune solutii pentru a duce sezonul la bun sfarsit.

Competitiile europene sunt in continuare suspendate, iar cei de la UEFA cauta cele mai bune solutii pentru a inchide sezonul.

Conform Independent, oficialii iau in calcult disputarea finalelor Champions League si Europa League fara spectatori in tribuna. Ar fi o decizie extrem de trista atat pentru jucatori, cat si pentru toti iubitorii fotbalului. UEFA considera in acest moment aceasta solutie ca fiind singura varianta pentru ca sezonul sa se poata incheia.

Aceasta decizie va insemna pierderi uriase atat pentru cluburi, cat si pentru organizatori. Potrivit aceleiasi surse, UEFA ar urma sa aiba o noua videoconferinta in care vor anunta deciziile.