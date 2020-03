UEFA a facut anuntul! Doua meciuri europene se vor desfasura fara spectatori

UEFA a confirmat ca duelurile Valencia - Atalanta si Inter - Getafe din optimile Europa League se vor juca fara spectatori saptamana viitoare. Decizia vine in urma temerilor de raspandire a epidemiei de coronavirus.

De asemenea, Federatia Italiana de Fotbal a anuntat ieri ca toate partidele din Serie A vor avea portile inchise pana cel putin pe 3 aprilie.

Nici rugby-ul nu este ocolit de criza din Italia, toate meciurile Angliei din Turneul celor Sase Natiuni (masculin, feminin si masculin U20) programate la Roma impotriva Italiei au fost amanate.

Following decisions taken by authorities in Italy and Spain respectively, and related to measures regarding the COVID-19 virus, two UEFA club competition matches will go ahead next week as scheduled, but behind closed doors...

???????? Valencia v Atalanta ????????

???????? Inter v Getafe ????????