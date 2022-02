UEFA a decis: finala Ligii Campionilor nu se va mai juca în Rusia! Unde se dispută

UEFA a anunțat vineri că finala Ligii Campionilor din acest an nu se va mai disputa la Sankt Petersburg, în Rusia, ci la Paris, informează forul fotbalistic european.

”Stade de France va găzdui finala Champions League pe 28 mai”, a precizat UEFA, ca urmare a unei reuniuni extraordinare a Comitetului Executiv care a avut loc astăzi.

”Comitetul Executiv al UEFA a decis relocarea finalei, meciul se va disputa, conform programării inițiale, pe data de 28 mai, ora 21:00 CET.

Dorim să îi mulțumim președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, pentru sprijinul personal acordat în această perioadă de criză”, a precizat UEFA, care a subliniat că echipele de club și naționale din Rusia și Ucraina vor evolua de acum înainte în partidele de acasă pe teren neutru.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

