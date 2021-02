UEFA a aprobat introducerea unui sistem nou de schimbari! Ce modificari propune forul si cand va fi testat noul sistem

Nationala U21 a Romaniei este calificata pentru faza finala, fiind in grupa cu Ungaria, Germania si Olanda.

Campionatul Under 21 din Ungaria si Slovenia va avea loc in doua stagii, primul va fi format din faza grupelor, in perioada 24-31 martie, iar partea a doua va reprezinta fazele eliminatorii, intre 31 mai si 6 iunie.

In carul competitiei, UEFA a decis sa testeze un nou sistem al schimbarilor care ofera o schimbare in plus fiecarei echipe, in cazul in care un fotbalist este inlocuint din cauza unei comotii cerebrale.



Aceasta posibila modificare pe care echipele o pot face nu va afecta cele 5 deja existente. Cu toate acestea, daca odata cu inlocuirea jucatorului accidentat se va efectua si o alta schimbare, echipa respectiva va pierde unul dintre momentele de intrerupe ale jocului de care beneficiaza.



De asemenea, in cazul acestei schimbari a jucatorului ce a suferit o comotie, nu va putea fi trimis in teren un fotbalist ce a fost inlocuit anterior. Sistemul va fi testat la Campionatul European U21 din acest an, atat in faza grupelor, in martie, cat si in iunie, in fazele superioare ale competitiei.