Turcii chiar sunt "nebuni"! Primire fantastică pentru Batshuayi, care e aproape de Besiktas

Fanii turci sunt cunoscuți pentru fanatismul cu care tratează fotbalul, iar jucătorii care se transferă la formațiile cele mai cunoscute au parte de primiri absolut incredibile, mii de suporteri blocând aeroportul din Istanbul la momentul sosirii acestora.

Ultimul exemplu este Michy Batshuayi, atacantul belgian al celor de la Chelsea, care este aproape de a fi împrumutat pentru un sezon la Besiktas. Londonezii tocmai l-au adus pe Romelu Lukaku, de la Inter, și incearcă să scape de mai mulți jucători, Tammy Abraham și Michy Batshuayi fiind ultimele exemple.



De-a lungul carierei, Michy Batshuayi a mai evoluat pentru Standard Liege, Olympique Marseille, Borussia Dortmund, Valencia și Crystal Palace, însă forma pe care a atins-o în Ligue 1 nu a reușit să o dovedească și în cel mai puternic campionat al lumii, Premier League.

