Trei titulari ai Germaniei pot lipsi contra Angliei! Unul a suferit o comotie si ceilalti doi au luat gripa

Partida Anglia - Germania este programata astazi, de la ora 19.00, si este in direct pe PRO TV si VOYO. Partidele de la Euro 2020 sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Joachim Low ar putea fi fortat sa alcatuiasca primul "11" fara Ilkay Gundogan, Antonio Rudiger si Robin Gosens, pentru meciul contra Angliei, care se va desfasura in aceasta seara pe Wembley.

Gundogan a inceput ca titular toate cele trei meciuri ale nemtilor din faza grupelor, dar a fost schimbat in minutul 73 al confruntarii cu Ungaria, dupa cea suferit o lovitura puternica la cap. El a acuzat ameteli mai multe zile, dar s-a antrenat normal ieri, urmand ca staff-ul echipei sa hotarasca daca efectele negative ale comotiei au trecut si poate evolua fara a risca din punct de vedere medical.

Fundasii Rudiger si Gosens, unii dintre cei mai buni oamenii au Germaniei la acest European, au acuzat o stare de slabiciune si o infectie respiratorie, cei doi contractand un virus gripal, cel mai probabil, dupa ce au iesit negativi la testele Covid-19. Cei trei ar putea fi inlocuiti in formula de start de Leon Goretzka, Niklas Sule si Marcel Halstenberg.

In plus, Klostermann, Muller si Hummels au acuzat probleme musculare in ultimele doua saptamani, dar sunt apti pentru a se afla in lot pentru partida din optimile de finala de la Euro 2020.

De asemenea, conform regulamentului UEFA, toate cartonasele galbene primite vor fi "sterse" doar dupa trecerea sferturilor de finala si intrarea in semifinale. Kimmich, Ginter, Havertz, Gundogan si Sane se afla la doar un cartonas galben de suspendare si ar putea lipsi la duelul cu Suediei sau Ucrainei, daca "panzerele" elimina Anglia.