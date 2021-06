Euro 2020 o sa ramana in memoria faniilor pentru un record incredibil! Numarul de autogoluri, neobisnuit de mare, va ramane in istorie

Recordurile continua sa fie scrise la Campionatul European.

Dramatismul si suspansul au fost la locul lor la acest Campionat European, iar cu ele au venit si anumite recorduri. Unul dintre acestea, care nu va fi batut prea curand, este cel au autogolurilor marcate pe toata durata turneului final. Pana in acest moment avem 9 autogoluri, exact cate s-au inscris in celelalte 15 editii precedente.



Totusi, avand in vedere ca inca nu am trecut de faza optimilor, sunt sanse mari sa mai exista macar inca un autogol in meciurile ramase. Un motiv pentru aceste faze poate fi si lipsa de energie si prospetime a jucatorilor, care au avut parte de un sezon extrem de incarcat, din cauza pandemiei de coronavirus.