Topul în care Cristiano Ronaldo îl domină pe Lionel Messi, dar nu se poate mândri cu această performanță

Starul portughez a văzut cartonaşul roşu direct, cu patru minute înaintea finalului jocului, după ce a lovit un adversar în momentul în care Al-Nassr era condusă cu 2-0, înainte de a marca golul de onoare.

Al-Hilal a deschis scorul în minutul 62, prin Salem Al-Dawsari, iar apoi şi-a dublat avantajul prin Malcom (minutul 72), înainte ca Al-Nassr să reducă din handicap prin Sadio Mane, fostul jucător al lui Liverpool.

Al-Ittihad, deţinătoarea trofeului, va disputa joi finala Supercupei Arabiei Saudite împotriva celor de la Al-Hilal, triplă câştigătoare a competiţiei (2015, 2018, 2021) şi actualul lider din campionat.

În urma eliminării cu Al-Hilal, Cristiano Ronaldo a ajuns la 12 cartonașe roșii primite de-a lungul carierei, în timp ce Lionel Messi are doar trei primite, două la prima reprezentativă și unul la FC Barcelona. Lider este Gerardo Bedoya, cu 46 de cartonașe roșii, urmat de Sergio Ramos (29).

Conform jurnalistului Walid Al-Farraj, chiar dacă Ronaldo a primit cartonașul roșu în meciul din Supercupa Arabiei Saudite, acesta va fi suspendat la următorul meci din campionat.

”Regulamentul spune că suspendările sunt transferate din Supercupă în campionatul intern. Acest lucru înseamnă că Ronaldo va fi absent la meciul cu Al Fayhaa, din etapa a 28-a din campionat”, a spus Al-Farraj.

Specialistul în arbitraj Samir Othman susține pe de altă parte că fotbalistul portughez va primi o suspendare de cel puțin două meciuri, având în vedere că acesta a avut un ”comportament jenant” în fața arbitrului, pe lângă lovitura aplicată adversarului său.

Othman a explicat că toate gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în meciul cu Al Hilal sunt suficiente ca cei din Comisia de Disciplină să dicteze o suspendare mai mare pentru fotbalistul portughez.

