Top 10 cele mai dezamagitoare transferuri! Sute de milioane de euro au fost risipite! Nume URIASE in clasament

www.sport.ro iti prezinta un top al jucatorilor de la care cluburile lor si fanii aveau asteptari uriase!

N-a fost sa fie. Echipele lor au dat sute de milioane pe ei, dar relatia n-a functionat!



Philippe Coutinho

Barcelona l-a dorit cu ardoare pe brazilian, insa acesta s-a dovedit a fi una din cele mai neinspirate mutari din istoria catalanilor. Barca i-a platit lui Liverpool 145 de milioane de euro in 2018 pentru transferul lui Coutinho. In vara anului trecut a fost imprumutat la Bayern pana la finalul sezonului, germanii avand obtiunea de a-l cumpara definitiv.

Ousmane Dembélé

Adus de la Dortmund pentru 105 de milioane de euro, francezul nu a reusit sa impresioneze. De cand a ajuns pe Camp Nou, sezoanele sale au fost fragmentate de accidentari.

Gareth Bale

Galezul nu a justificat niciodata banii pe care Real Madrid i-a platit lui Spurs pentru el. "Los Blancos" il cumparau in 2013 pentru suma de 100 de milioane de lire sterline. In ultimii ani, conducerea madrilenilor a incercat sa il vanda, insa afacerea Bale a cazut de fiecare data.

Kepa Arrizabalaga



Plecarea lui Coutois la Real Madrid i-a determinat pe englezi sa faca un transfer de panica. Arrizabalaga a fost cumparat de la Bilbao pentru suma de 80 de milioane de euro, fiind in prezent cel mai scump portar din lume. Chiar daca la Chelsea nu a impresionat, spaniolul a fost titular sub comanda lui Sarri. In urma mai multor partide slabe din acest sezon, Kepa a ajuns rezerva veteranului Caballero si cel mai probabil va pleca in urmatoarea perioada de transferuri.

James Rodríguez

Columbianul i-a convins pe cei de la Real Madrid sa il cumpere datorita evolutiilor bune de la Campionatul Mondial din 2014. Madrilenii au platit pentru el 75 de milioane de euro, insa in 2017 a fost imprumutat la Bayern. Dupa perioada de imprumut nemtii, au horatat ca nu vor sa il cumpere definitiv, astfel ca James s-a intors la Madrid vara trecuta.

Zlatan Ibrahimovic

Barcelona a platit pentru el 70 de milioane de euro, insa conflictul pe care suedezul l-a avut cu Pep Gaurdiola i-a determinat pe catalani sa il vanda. Dupa doar un an, Barca il ceda la AC Milan pentru doar 35 de milioane de euro, jumatate din suma investita.



Thomas Lemar

La Monaco era unul din cei mai buni jucatori, insa mutarea la Atletico Madrid l-a transformat intr-un jucator de nerecunoscut. Francezul se transfera la Atletico contra sumei de 70 de milioane de euro. Campion Mondial in 2018 cu Franta, Lemar nu a reusit sa se adapteze stilului impus de Simeone.

Kaká

Inca un brazilian care nu a impresionat in La Liga. Real Madrid a platit pentru el 65 de milioane de euro. Dupa 4 ani petrecuti pe Bernabeu, fostul 'Balon de Aur' era cedat inapoi la AC Milan pentru 20 de milioane de euro.

Fernando Torres

Spanioul este probabil una din cele mai mari dezamagiri din istoria lui Chelsea. Londonezii au platit pentru el in 2011 suma de 59 de milioane de euro. Chiar daca a castigat alaturi de "albastrii" Champions League, evolutiile sale au fost modeste, nereusid sa se ridice la nivelul pe care il aratase in tricoul lui Liverpool. In 2015, a fost cedat definitiv la AC Milan pentru 7 milioane de euro.



John Stones

Adus de Guardiola pentru a rezolva problemele din aparare, fundasul englez nu a reusit sa fie om de baza la City. Cetatenii il transferau in 2016 contra sumei de 55 de milioane euro. Evolutiile slabe si accidentarile dese i-au determinat pe cei de la Manchester City sa cumpere alti aparatori centrali.