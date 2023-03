Echipa românului a condus cu 2-0. Al doilea gol a fost marcat de Alex Mitriță, cu un șut puternic, pe jos, din interiorul careului. Portarul advers a atins mingea, dar nu a putut s-o respingă în afara terenului.

După reușita lui Mitriță, camerele TV l-au surprins pe Marius Șumudică bucurându-se cu fața spre tribuna oficială.

Al Shabab rămâne pe locul trei după duelul cu echipa lui Marius Șumudică. Are 44 de puncte și este la șase în spatele liderului Al-Ittihad FC. Pe locul doi este Al Nassr Riyadh, cu 49 de puncte.

Al-Raed rămâne pe locul nouă, cu 25 de puncte, la un singur punct în spatele lui Al Taee, echipa lui Mirel Rădoi, cu care Marius Șumudică se va duela în etapa următoare!

????⚡️ MITRITA MAKES IT TWO FOR AL RAED!

The hosts take a 2-0 lead against Al Shabab as a breakway is converted by Mitrita#RoshnSaudiLeague | @alraedclub | @AlShabab_EN pic.twitter.com/DaLPmE1TtP