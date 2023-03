România își începe drumul către Campionatul European din 2024, contra Andorrei și Belarusului, pe 25 și 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Pentru cele două meciuri, Edward Iordănescu (44 ani) a ales să nu mizeze pe serviciile lui Alexandru Mitriță (28 ani), care a marcat 5 goluri în 20 de partide pentru Al-Raed în campionat. Ultimul chiar cu Al-Shabab, în runda 21 din Arabia Saudită, când a fructificat un contraatac perfect al echipei pregătite de Marius Șumudică (52 ani).

????⚡️ MITRITA MAKES IT TWO FOR AL RAED!

The hosts take a 2-0 lead against Al Shabab as a breakway is converted by Mitrita#RoshnSaudiLeague | @alraedclub | @AlShabab_EN pic.twitter.com/DaLPmE1TtP