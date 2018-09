Fotbalul este pe locul doi pentru Isco! Ce face fotbalistul lui Real dupa ce a fost operat de urgenta

Isco a fost operat de apendicita acuta, dar acum este bine si asteapta sa reintre pe teren. Timp de o luna, fotbalul este pe locul secund in viata lui Isco.

Pana cand se recupereaza complet, Isco s-a apucat de citit. Fotbalistul a postat pe contul sau de Instagram doua fotografii: Una in care le multumeste fanilor pentru tot sprijinul acordat in aceste momente dificile si altul in care le arata fanilor ca citeste cartea "Viata cu un caine este mai fericita" de Emilio Ortiz.

Fotbalistul urmeaza sa absenteze aproximativ o luna de pe gazon. Obiectivul cel mai important este ca fotbalistul lui Real sa fie recuperat pana in 28 octombrie cand se joaca El Clasico Barcelona - Real Madrid.