Thuram este bun de plata! Monchengladbach i-a dat o amenda colosala dupa ce atacantul a scuipat un adversar! Unde vor merge banii

Atacantul francez a avut o iesire de neexplicat la partida de sambata contra celor de la Hoffenheim, pierduta de Monchengladbach cu scorul de 1-2. In cea de-a doua repriza a partidei, Thuram a avut o disputa cu jucatorul oaspetilor, Stefan Posch, iar la cateva secunde dupa, internationalul francez l-a scuipat.

Dupa ce a consultat VAR-ul, arbitrul a decis sa-i acorde cartonasul rosu. Monchengladbach a pierdut partida in cele din urma, dupa ce Ryan Sessegnon a marcat in minutul 86 al partidei. Oficialii clubului german au discutat cu Thuram si in cele din urma au luat decizia de a-l amenda cu echivalentul salariului pe o luna.

"Am discutat cu Marcus, iar el si-a cerut scuze pentru ce a facut. El este devastat si m-a asigurat ca nu a facut intentionat acel gest. Mi-a spus ca in timpul acelei dispute cu Posch, a scuipat neintentionat dupa ce a injurat de mai multe ori.

Stie ca acest lucru nu va schimba nimic, iar decizia arbitrului a fost corecta. Clubul il va amenda cu o suma echivalenta salariului pe o luna pentru reactia care a dus la eliminare, iar aceasta va fi donata in scop caritabil", a declarat directorul sportiv al clubului pentru Goal.com.

Why the hell did Posch from Hoffenheim go down after #Thuram spit at him? Beside this disgusting and in #Corona times very dangerous action by Thuram, this is an example what's wrong with todays profi soccer players - they go down for everything and cry like little kids. #BMGTSG pic.twitter.com/hVIbCLZp4F