Tara in care Covid-19 va face PRAPAD: "Nu au niciun fel de igiena, ar putea fi milioane de infectati!" Dezvaluirile unui fost jucator din nationala Portugaliei

Coronavirusul continua sa se extinda, iar un fotbalist prevede un adevarat dezastru intr-o tara.

Paulo Machado (34 de ani), fotbalist trecut pe la Mumbai City din India, spune ca pandemia de coronavirus ar putea insemna un adevarat dezastru pentru oamenii de acolo.

Machado a revenit in Portugalia, tara lui natala, si a vorbit despre conditiile pe care le-a vazut in India:

"In India nu va fi la fel ca in Europa, ci sigur va fi si mai rau. In majoritatea oraselor, pe strazi, nu exista niciun fel de igiena.

Doamne fereste, daca virusul ajunge acolo, ar putea fi un scenariu cu milioane de infectati", a spus fotbalistul pentru Mundo Deportivo.

Paulo Machado are 6 selectii in nationala mare a Portugaliei si a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe ca Porto, Saint-Etienne, Toulouse, Olympiakos sau Dinamo Zagreb. Contractul cu Mumbai i-a expirat in decembrie 2019, iar in prezent este fara angajament.

1251 de cazuri de Covid-19 au fost confirmate pana in acest moment in India, dintre care 32 de persoane au decedat.