Szoboszlai ia atitudine, chiar dacă Ungaria e aproape calificată: ”A trecut ceva timp de când n-am mai jucat prost”

Maghiarii s-au împiedicat în Kaunas, cu Lituania, scor 2-2, dar rămân pe primul loc cu șanse mari de calificare la turneul final. Practic, selecționata lui Marco Rossi este 99% calificată la EURO 2024.

Pentru a-și asigura în totalitate prezența la turneul final, Ungaria trebuie să obțină un singur punct din ”dubla” cu Ungaria (deplasare) și Muntenegru (acasă), iar ultima să obțină șase puncte din șase.

După meci, Dominik Szoboszlai (22 de ani), căpitanul Ungariei și starul lui Liverpool, a tras primele concluzii după un meci în care, spune el, naționala maghiară a fost sub așteptări.

Dominik Szoboszlai: ”N-am jucat cum ar trebui să jucăm”

”A trecut ceva timp de când n-am mai jucat prost. N-am jucat cum ar trebui să jucăm. După fiecare meci, cântăm imnul național cu fanii pentru că ei sunt alături de noi indiferent dacă obținem un rezultat bun sau prost. N-a murit nimeni, deci nu trebuie să fim supărați acum.

(...)

Suntem conștienți că ceea ce am dat nu a fost suficient, dar am răspuns bine la prima repriză și am readus jocul în repriza secundă. Vom învăța din meciul acesta și în meciul următor vom juca bine din primul minut”, a spus Dominik Szoboszlai pentru M4 Sport, citat de Nemzetisport.hu.

Ungaria are 14 puncte și este neînivnsă după șase meciuri, cu un golaveraj de șapte, cu 11 goluri marcate și patru primite.

Spre deosebire de naționala României, Ungaria a fost prezentă și la EURO 2020, la care a organizat și meciuri. Maghiarii au prins atunci o grupă infernală, cu Franța, Germania și Portugalia, și s-au clasat pe ultimul loc, cu două puncte.