Surpriză! Tuchel, înapoi în Premier League? Fanii au dat verdictul

Thomas Tuchel, tehnicianul în vârstă de 50 de ani, va părăsi banca tehnică a celor de la Bayern Munchen la finalul sezonului, conform anunțului oficial al clubului. Chiar dacă perioada sa la Bayern nu a adus rezultatele dorite, antrenorul german își îndreaptă atenția spre o posibilă revenire la Chelsea, echipă alături de care a câștigat UEFA Champions League în 2021.

Jurnalistul german Florian Plettenberg dezvăluie că Tuchel vede Premier League ca o destinație atrăgătoare și că își dorește să se întoarcă în acel peisaj în viitorul apropiat. Se speculează că Tuchel ar fi interesat și de proiectul de la Manchester United, în cazul demiterii lui Erik ten Hag, dar și de o eventuală aventură la Barcelona în La Liga.

???? Thomas #Tuchel has never ruled out a return to FC Chelsea. He still has the club in his sights / #CFC

➡️ His greatest short-term desire is to return to the Premier League. He doesn't see his project there as complete yet

➡️ As reported, he is also interested in the project… pic.twitter.com/cWQrMoYUsy