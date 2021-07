Super Mario Balotelli, anuntat ca un baskan in Turcia! Cu ce salariu anual a fost convins atacantul sa semneze cu o nou-promovata

Atacantul a semnat cu Adana Demirspor.

Balotelli s-a despartit de Monza dupa 6 luni. Cele 6 goluri in 13 meciuri nu au de ajuns pentru a-si ajuta echipa sa promoveze in Serie A. Atacantul si-a incheiat socotelile cu clubul patronat de Berlusconi si a decis sa mearga in Turcia.

Balotelli a semnat un contract valabil 3 sezoane cu nou-promovata Adana Demirspor, in urma caruia va castiga 2 milioane de euro anual, conform hurriyet.com.

???? Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

Este prima experienta a fotbalistului in Turcia. De-a lungul carierei, varful de atac a jucat pentru Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia si Monza.

In ultimii ani, Balotelli s-a aflat intr-un continuu regres, dar cu toate acestea, jucatorul doreste sa prinda Campionatul Mondial din Qatar din 2022. Aceasta dorinta a italianului a fost dezvaluita de presedintele Adana Demirspor.

"Muti zic despre el ca e nebun, dar noi aici stim sa ne descurcam cu nebunii, nu suntem ingrijorati. Balotelli vrea sa joace aici si sa prinda lotul Italiei pentru Mondialul din Qatar. Salariul lui va fi pe jumatate achitat de catre sponsor", a precizat Murat Sancak pentru aceeasi sursa.

Atacantul a bifat 36 de prezente pentru Squadra Azzura si a marcat 14 goluri. La Euro 2012, cand Italia a ajuns pana in finala, a iesit golgeterul competitiei, cu 3 reusite.