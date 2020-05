"Suntem pregatiti!" Romania poate organiza mai mult de 4 meciuri de la EURO 2020! Anunt de ultima ora facut de Ministrul Tineretului si Sportului

Ionut Stroe a spus ca exista si posibilitatea ca Romania sa gazduiasca mai mult de 4 meciuri la EURO 2020, in vara anului urmator.

EURO 2020 a fost amanat cu un an din cauza pandemiei de coronavrius si se va disputa in vara anului 2021. Romania este sigura de organizarea a 4 meciuri, insa pandemie de coronavirus poate da peste planurile anumitor tari, iar FRF impreuna cu Ministerul Tineretului si Sportului si-au aratat dorinta de a organiza mai multe meciuri la Bucuresti.

"Evident ca avem aceasta sansa si credem in ea. Ne-am reconfirmat angajamentul dat in 2013 si suplimentar am transmis prin intermediul FRF si prin Guvernul Romaniei ca ne asumam preluarea mai multor meciuri daca anumite orase nu pot sa onoreze angajamentul anuntat anterior. Eu m-as bucura foarte mult sa avem mai multe meciuri la Euro 2020. Beneficiilor sunt evidente. Pe langa beneficiul sportiv, sunt si beneficii de batura economica, de imaginea acestei tari. Exista si numeroase beneficii de experienta.

EURO 2020 la Bucuresti e posibil sa gazduiasca mai multe meciuri si ar fi si un motiv de mandrie. Pana acum nu e nimic oficial, dar tinem legatura cu UEFA. Vom avea trei stadioane, transport, vom avea o cale ferata de la aeroport la gara. Vom fi pregatiti, deci putem gazdui mai mult decat patru meciuri", a declarat Ionut Stroe, la PRO X.