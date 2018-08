"Sunt mandru sa anunt ca am semnat cu Real!" Tradare URIASA pentru Barcelona! Cine e jucatorul care a plecat la marea rivala

Tatal sau a evoluat pentru FC Barcelona, dar el a ales sa semneze cu Real Madrid.

Andri Lucas Gudjohnsen tocmai a semnat cu juniorii lui Real Madrid. Acesta este fiul mijlociu al lui Eidur Gudjohnsen, fostul atacant de pe Camp Nou. Pustiul in varsta de 16 ani evolueaza pe postul de atacant si a evoluat in trecut pentru Espanyol.

Andri Lucas a anuntat transferul pe pagina sa oficiala de Instagram.

"Sunt foarte mandru si bucuros sa va anunt ca am semnat cu Real Madrid. Privesc cu incredere spre viitor" a cris Andri Lucas Gudjonsen.

In Spania se vorbeste si despre interesul Barcelonei pentru Andri Lucas, dar acesta a ales Real Madrid. La Barcelona evolueaza fratele mai mic al lui Andri Lucas, Daniel Tristan Gudjohnsen care cel mai probabil o sa semneze si el cu Real Madrid in urmatoarele zile.

Eidur Gudjohnsen mai are un fiu, cel mai mare dintre ei. Sven Gudjhonsen este atacant si la cei 20 de ani pe care-i are tocmai a semnat cu Spezia, formatie care evolueaza in Serie B.

Gudjohnsen a evoluat pentru FC Barcelona intre 2006 si 2009 reusind sa inscrie de 10 ori in 72 de meciuri oficiale. Acesta a mai evoluat pentru cluburi importante precum Chelsea, Tottenham, AS Monaco sau PSV.