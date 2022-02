Sunt imaginile momentului! Antrenorul din Bundesliga, filmat în timp ce urmărea meciul echipei sale de acasă, după ce a fost infectat cu Covid-19! Ce a putut să facă 

Coronavirusul continuă să facă ravagii în lume, iar cazurile pozitive din fotbal sunt din ce în ce mai dese. Echipele fie au probleme de lot, fie sunt obligate să se pregătească fără antrenor alături, în cazul înfectărilor cu Covid-19, iar pentru tehnicieni, obișnuiți cu tensiunea de pe gazon, virusul poate fi un real inamic.

E și cazul lui Steffen Baumgart (50 ani), antrenorul lui Koln, care a fost depistat pozitiv cu virusul recent. Tehnicianul a fost obligat să stea în carantină, ratând astfel meciul echipei sale, pe care a trebuit să îl urmărească de la televizor.

Majoritatea antrenorilor sunt cunoscuți pentru modul în care se agită pe marginea terenului în timpul meciului, iar carantina poate fi un real coșmar pentru ei. Baumgart a fost filmat de fiica sa, în timp ce urmărea din fața televizorului meciul lui Koln cu Freiburg, iar ce a surprins tânăra a devenit imediat viral.

Tehnicianul a fost filmat strigând la televizorul său, plimbându-se prin toată încpăerea, iar la un moment dat, distras de meci, fără să vrea, s-a așezat și pe cățelul său. Patrupedul apare ulterior într-o altă filmare, urcându-se pe stăpânul său, surprins de țipetele acestuia. De-a lungul clubului, Baumgart apare și dând indicații la telefon, cel mai probabil staff-ului său, care se afla la partidă.

Köln head coach Steffen Baumgart tested positive for COVID this week so had to watch their game against Freiburg at home.

