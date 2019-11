Sumudica are Turcia la picioare: ce i-a transmis Fatih Terim! "Stadionul a inceput sa strige 'I love you, Sumi!'"

Marius Sumudica a cucerit Turcia.

Antrenorul roman e foarte iubit de turci, datorita stilului sau, dupa cum spune chiar el.

Sumudica nu e suparat dupa meciul pierdut cu 0-2 in fata celor de la Galatasaray.

"Am batut Besiktas, unde nu se astepta nimeni. Am luat punct la Sivas care e liderul campionatului, Alaniei care a fost liderul campionatului, deci noi am facut 15 puncte din 18 care mai ramaneau.

Din moment ce am pasit pe gazon si era stadionul aproape plin cand am inceput jocul si tot stadionul a inceput sa strige 'I love you, Sumi!', cred ca nu mai am ce sa spun. Sunt un tip popular probabil, sunt genul lor, peste tot pe unde ma duc sunt bine primit, fotografii, poze, note de plata, e bine", a spus Sumudica.

Antrenorul a marturisit ca a fost felicitat si de Fatih Terim.

"M-a felicitat pentru parcursul pe care il avem, nimeni nu se astepta sa avem 15 puncte", a marturisit Sumudica.